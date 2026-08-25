Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Стародубском районе 23-летний водитель легковушки угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 24 августа в первом часу ночи на пятом километре дороги Стародуб-Мартьяновка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля «Лада» ехал со стороны Стародуба в направлении Клинцов угодил в кювет и опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летний пассажир данного автомобиля получил телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции. - Водитель также получил травму, ему была оказана разовая медицинская помощь, после чего он был отпущен домой без назначения амбулаторного лечения