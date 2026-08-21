С Днем Государственного флага Российской Федерации!

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

22 августа наша страна отмечает День Государственного флага Российской Федерации. От имени Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» и от себя лично искренне поздравляю вас с этим значимым праздником!

Государственный флаг — это символ единства, силы и многовековой истории России. Бело-сине-красное полотнище олицетворяет преемственность поколений, уважение к подвигу предков и нашу общую ответственность за будущее Отечества. Он объединяет всех, кто трудится на благо Родины, сохраняет её традиции и приумножает достижения.

Дорогие земляки, уважаемые коллеги! В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и уверенности в завтрашнем дне. Пусть уважение к государственным символам служит надёжной основой для новых успехов и созидательного труда на благо России.

Директор Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ»

А. А. Семеко.

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