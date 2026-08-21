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НовостиПроисшествия21 августа 2026 7:58

За сутки над Брянской областью уничтожили 124 украинских беспилотника

Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

За сутки над Брянской областью уничтожили 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом 21 августа на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Напомним, двое мирных жителей ранены при атаке ВСУ Брянской области.