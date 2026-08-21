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НовостиОбщество21 августа 2026 7:32

В Дятьковском районе отремонтировали участки дороги длиной 1,9 километра

В порядок привели отрезки дороги Брянск – Дятьково – граница Калужской области
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Дятьковском районе отремонтировали участки дороги длиной 1,9 километра. В порядок привели отрезки дороги Брянск – Дятьково – граница Калужской области. Ремонт прошел по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Уложили новых двухслойный асфальт. Его верхний слой выполнен из прочной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-22. Отремонтировали пересечения и примыкания, укрепили обочины. Установили новые дорожные знаки, нанесли термопластиковую разметку.

Кроме того, в Брянском и Дятьковском районах продолжают обновлять еще несколько участков автодороги Брянск – Дятьково – граница Калужской области общей протяженностью 7,9 километра. Таким образом, в этом году отремонтируют почти 10 километров данной дороги.