Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянске ночью двое мужчин отобрали банковскую карту у пьяного пенсионера. ЧП произошло в Фокинском районе на улице Белорусской. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

- Полицейские установили, что в ночное время двое злоумышленников ограбили потерпевшего, воспользовавшись его нетрезвым состоянием – рассказали в полиции.

Похищенной банковской картой они расплатились в нескольких магазинах, где купили спиртное, продукты, а также букет цветов. Они потратили больше семи тысяч рублей.

В течение суток полицейские установили личности подозреваемых и задержали ранее неоднократно судимых 23-летнего и 49-летнего местных жителей.

- Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 «Грабеж» и частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты находятся под стражей, - рассказали в полиции.