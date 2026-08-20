В Брянске капитально отремонтировали дорогу по улице Маяковского

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Бежицком районе Брянсока капитально отремонтировали дорогу по улице Маяковского. В порядок при вели магистраль длиной 3,2 километра. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Строители уложили новый двухслойный асфальт, обустроили тротуары, отремонтировали водопропускные трубы, установили новое наружное электроосвещение, новые дорожные знаки, нанесли разметку, обустроили искусственную неровность.

Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».