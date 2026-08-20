Фото: Николай СОКОЛОВ.

Жительница Брянска в пьяной ссоре покалечила соседа. Приговор суда выслушала 36-летняя женщина. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что вечером 6 июня этого года женщина по месту своего жительства в ходе совместного распития спиртных напитков нанесла соседу удар ножом в область грудной клетки, причинив ему тяжкий вред здоровью, - рассказали в прокуратуре. - Мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение.

Суд приговорил женщину к трем годам и шести месяцам лишения свободы. отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

- Приговор суда в законную силу не вступил, - рассказали в прокуратуре.