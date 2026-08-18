Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В брянской Клетне 42-летняя женщина погибла под колесами легковушки. ДТП произошло 17 августа около семи часов вечера на пешеходном переходе. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 34 летний водитель автомобиля «Форд» ехал со стороны улицы Ленина в сторону улицы Кирова. Он сбил 42 летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля.

- В результате дорожно транспортного происшествия женщина пешеход от полученных травм скончалась в медицинском учреждении, - рассказали в Госавтоинспекции.

В Госавтоинспекции сообщают о том, что этот водитель автомобиля ранее лишался права управления транспортными средствами.

- Для установления состояния опьянения у водителя автомобиля взят отбор биологического объекта, направлен на химико токсикологическое исследование, - говорят в Госавтоинспекции. - Сейчас водитель автомобиля задержан в порядке ст. 91 УПК РФ («Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы»).