В Брянске на озере «Орлик-1» утонул мужчина

Фото: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Брянской области.

В Бежицком районе Брянска, на озере «Орлик-1» утонул мужчина 2001 года рождения. О трагедии стало известно в понедельник, 17 августа. Об этом сообщают в пресс-службе гУ МЧС России по Брянской области.

- Тело было поднято дежурно-спасательным звеном спасательной станции на водах МКУ "УГОЗНТЧС города Брянска", - рассказали в чрезвычайном ведомстве. - В настоящее время выясняются обстоятельства и устанавливаются причины трагедии.

Спасатели призывают брянцев купаться только на оборудованных пляжах, где организовано дежурство матросов и спасателей. И не в коем случае не оставлять детей у воды без присмотра.