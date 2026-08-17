Над Брянской областью за сутки уничтожили 60 украинских беспилотников

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Над Брянской областью за сутки уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 17 августа на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Напомним, при атаке ВСУ брянского села Понуровка погиб мирный житель.