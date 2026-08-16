В Брянской области за сутки уничтожили 145 украинских беспилотников

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянской области за сутки уничтожили 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 16 августа на своей странице ВКонтакте врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Вражеские беспилотники обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Напомним, двое местных жителей ранены при атаке ВСУ брянского поселка Васильевка.