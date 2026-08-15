После ракетной атаки ВСУ по Брянску медики оказали помощь девяти жителям. Осмотрели всех пострадавших, один человек погиб. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.
В многоквартирном жилом доме, куда угодила ракета, локализовали пожар. Следственным управлением по Брянской области и сотрудниками Брянской городской администрации проводится поквартирный обход для установления и оценки ущерба.
Волонтерские организации подключились и убирают дворовую территорию, помогают жильцам в квартирах.
В субботу , 15 августа, строительные организации Брянской области с утра начинают работы по закрытию контура зданий и дальнейшему устранению последствий уже на этажах.
Напомним, до семи человек выросло количество пострадавших после ракетного удара ВСУ по Брянску.