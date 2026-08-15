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НовостиПроисшествия15 августа 2026 13:18

После ракетной атаки ВСУ по Брянску медики оказали помощь девяти жителям

Осмотрели всех пострадавших, один человек погиб
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

Фото: Егор КОВАЛЬЧУК, ВКонтакте.

После ракетной атаки ВСУ по Брянску медики оказали помощь девяти жителям. Осмотрели всех пострадавших, один человек погиб. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

В многоквартирном жилом доме, куда угодила ракета, локализовали пожар. Следственным управлением по Брянской области и сотрудниками Брянской городской администрации проводится поквартирный обход для установления и оценки ущерба.

Волонтерские организации подключились и убирают дворовую территорию, помогают жильцам в квартирах.

В субботу , 15 августа, строительные организации Брянской области с утра начинают работы по закрытию контура зданий и дальнейшему устранению последствий уже на этажах.

Напомним, до семи человек выросло количество пострадавших после ракетного удара ВСУ по Брянску.