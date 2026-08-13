Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В брянском Карачеве пенсионер на легковушке сбил 16-летнюю школьницу на «зебре». ДТП произошло 11 августа в двенадцатом часу дня. Об этом особщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля ГАЗ-3102 ехал со стороны Орла в сторону Брянска. Он сбил 16-летнюю девушку, которая перебегала проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции.