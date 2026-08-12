Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области привели в порядок участок дороги Сетолово-Азарово. В Почепском районе отремонтировали отрезок магистрали длиной 1,5 километра. Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Ремонтный отрезок проходит по улице Российской деревни Азарово. Во время ремонта специалисты уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также обновили водопропускные трубы. Также укрепили обочины, обновили пересечения и примыкания к дороге.

- Значительно улучшена инфраструктура для пассажиров общественного транспорта: приведены в порядок посадочные и остановочная площадки, установлен новый автопавильон, - рассказали в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Также отремонтировали разворотную площадку. На завершающем этапе установили новые дорожные знаки, которые помогут водителям лучше ориентироваться и соблюдать правила дорожного движения.

- Все эти меры направлены на повышение комфорта на данном участке дороги, - говорят в управлении автомобильных дорог Брянской области. - Ремонт участка автодороги Сетолово – Азарово улучшило качество транспортного сообщения и повысило безопасность дорожного движения для местных жителей.