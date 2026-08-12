Ночная уборка улицы Молодой Гвардии от пересечения с Ново-Советской до ул. Дружбы в Бежицком районе. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске дорожники убирают улицы и днем, и ночью. Во вторник, 11 августа, они работали в две смены. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Порядок наводили на Красноармейской, Авиационной, Горбатова, Ильи Иванова, Фокина, Визнюка, Бежицкой, Романа Брянского, Рекункова, Трудовой, Горького, Емлютина, Федюнинского, Делегатской, Островского, Никитина, Пушкина, Димитрова, Рылеева, Тельмана, Абашева, привокзальной площади, проспектах Станке Димитрова, Московском и Героев.

На среду, 12 августа, планируют привести в порядок Горбатова, Костычева, Визнюка, 3-го Июля, Малыгина, Фокина, Бежицкой, Карачижской, Счастливой, Калинина, Объездной, Брянской Пролетарской дивизии, Камозина, XXII Партсъезда, Ульянова, Кромской, Майской Стачки, Бурова, Чернышевского, Абашева, 2-й Мичурина, привокзальной площади.