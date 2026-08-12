Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске осудят похитителя иконы Божией Матери «Троеручица». Фигурантом уголовного дела стал 67-летний житель областного центра. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- По версии следствия, в ноябре 2025 года в Володарском районе Брянска мужчина вместе с 40-летним знакомым похитил из жилого помещения имущество на общую сумму больше 80 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре. - Среди похищенного — икона Божией Матери «Троеручица», имеющая особую культурную ценность.

Уголовное дело направвилио для рассмотрения в Володарский районный суд.

- В отношении соучастника преступлений, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело также направлено в суд, - рассказали в надзорном ведомстве.