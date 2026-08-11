Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Жительницу Брянска осудили за покушение на дачу взятки полицейскому. Приговор суда выслушала 47-летняя женщина. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Предварительным следствием и судом установлено, что вечером 16 мая этого года женщина, по предварительной договоренности с жителем города Брянска перечислила на его банковский счет 100 тысяч рублей для последующей их передачи руководству УГИБДД УМВД России по Брянской области в целях непривлечения ее к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), - рассказали в региональном следственном управлении.

Но фигурантке не удалось осуществить задуманное. Посредник не собирался передавать деньги полицейскому, а распорядился ими по своему усмотрению.

- Суд приговорил виновную к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год шесть месяцев, со штрафом 200 тысяч рублей, - рассказали в региональном следственном управлении.

Жителя Брянска также привлекли к уголовной ответственности за мошенничество.