В Брянске на улице Калинина ограничат движение автотранспорта

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске ограничат движение автотранспорта по улице Калинина от дома 87а до дома 95 с 20.00 11 августа до 03:00 12 августа. Об этом сообщают в комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.

Ограничение связано со сносом аварийного расселенного дома 91А. Крышу дома рабочие разобрали вручную, стены снесут спецтехникой.

Работы проведут в вечернее и ночное время. Это обеспечит безопасность людей, так как возможен разлет материалов с высоты. Также это позволит не допустить автомобильные заторы днем.