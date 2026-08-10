Фото: Иван ВИСЛОВ.

Житель брянского Новозыбкова в пьяной ссоре хотел убить односельчанина. Фигурантом уголовного дела стал 30-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- По версии следствия, вечером 30 июля этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения около частного дома своего знакомого по улице Советской в селе Старые Бобовичи Новозыбковского района Брянской области, в ходе ссоры с последним с целью его убийства сдавил левой рукой шею потерпевшего, а затем попытался другой рукой нанести удар ножом в область груди, однако потерпевший оттолкнул нападавшего и забежал на территорию своего домовладения, закрыв за собой калитку, - рассказали в региональном следственном управлении.

Довести задуманное до конца фигуранту не удалось по независящим от него обстоятельствам.

- С учетом собранных доказательств мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство, - рассказали в региональном следственном управлении. - По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу продолжают проводить необходимые следственные и процессуальные действия, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.