Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Погаре после вмешательства прокуратуры работникам организации выплатили задолженность по зарплате больше 850 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

-Установлено, что перед работниками организации образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 850 тыс. рублей, - рассказали в прокуратуре. - С целью защиты трудовых прав граждан прокуратура направила в суд исковые заявления, а также инициировала привлечение юридического лица к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Кроме того, на основании материалов прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Задолженность полностью погашена, права работников восстановлены.