В Брянске скосили траву на площади 58 5500 квадратных метров

Фото: пресс-служба Брянской городской администрация.

В Брянске в четверг, 6 августа, скосили траву на площади 58 5500 квадратных метров. Дорожники борются с травой ежедневно, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Триммеры жужжали на Карачижской и Пересвета, Грибачева и Луначарского, Пролетарской и Флотской, Ульянова и Никитина, на Транспортной и Московском проспекте, в сквере им. 65-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и в Белых Берегах на Белобережской.

В пятницу, 7 августа, косари вышли на Карачижскую, Софьи Перовской, Репина и Луначарского, Пролетарскую и Ульянова, Транспортную и Крылова, на Московский проспект и улицу Коминтерна в Белых Берегах.