В Брянске продолжают строить дорогу-дублер улицы Карачижской

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Советском районе Брянска продолжают строить дорогу-дублер улицы Карачижской. Длина новой дороги составит 3,2 километра. Строительство ведут на двух основных участках: в районе Черного моста через реку Десна и со стороны Телецентра. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

- Сейчас специалисты занимаются возведением насыпи, которая станет основанием для будущей автодороги, - говорят в управлении автомобильных дорог Брянской области. - Этот этап включает подготовку грунта, его укладку и тщательное уплотнение, необходимое для обеспечения прочности и долговечности покрытия.

Одновременно устанавливают водопропускные сооружения, которые необходимы для защиты дорожного полотна от размыва и воздействия воды, что значительно продлит срок эксплуатации дороги.

После открытия новой дороги значительно улучшится транспортная ситуация в городе: автомобилисты смогут объезжать центр Брянска, быстро перемещаясь между районами. Например, от Телецентра можно будет легко добраться до моста через Десну, затем выехать в Фокинский район и далее по проспекту Героев попасть в Володарский и Бежицкий районы.