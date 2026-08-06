В Брянской области следователи помогли погасить задолженность по зарплате больше четырех миллионов рублей

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В Брянской области благодаря следователям погашена задолженность по заработной плате больше четырех миллионов рублей. Фигурантом уголовного дела стал 49-летний житель Москвы. Мужчина – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Предварительным следствием установили, что с сентября по декабрь 2025 года мужчина, являясь генеральным директором сельскохозяйственного предприятия в деревне Пески Унечского района Брянской области, полностью не выплачивал заработную плату 29 работникам и частично 22 работникам предприятия, несмотря на наличие денежных средств в организации, - рассказали в региональном следственном управлении.

Работодатель задолжал работникам больше четырех миллионов рублей.

- Благодаря принятым следствием мерам задолженность по заработной плате и иным установленным законом выплатам погашена в полном объеме на стадии предварительного следствия, - рассказали в региональном следственном управлении.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, обвиняемый погасил образовавшуюся задолженность по заработной плате.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в мировой судебный участок № 58 Унечского судебного района Брянской области, - рассказали в надзорном ведомстве.