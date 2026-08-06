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НовостиПроисшествия6 августа 2026 6:49

Житель брянского Новозыбкова зарезал своего сына

Мужчину, обвиняемого в убийстве, заключили под стражу
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Житель брянского Новозыбкова зарезал своего сына. Фигурантом уголовного дела стал 67-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Предварительно установили, что вечером 3 августа этого года мужчина, находясь в зальной комнате своего частного дома по улице Юбилейной в городе Новозыбкове Брянской области, на почве возникшей неприязни к своему сыну нанес последнему ножом несколько ударов в области шеи, груди, живота и другим частям тела, - рассказали в региональном следственном управлении.

От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

- Задержанному предъявлено обвинение в убийстве, по ходатайству следственного органа судом он заключен под стражу, - рассказали в региональном следственном управлении.