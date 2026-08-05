Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Брянске ограничат движение транспорта по улице Бежицкой. Это связано с укладкой верхнего слоя асфальта. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Движение транспорта ограничат 6, 7, 8, 9 августа с 20.00 до 08.00 по улице Бежицкой на участке от Объездной до дома 263 (Городищенская горка) в Бежицком районе (по двум полосам движения в одном направлении). Это связано с проведением работ по устройству верхнего асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги.

- Предлагаем по возможности пользоваться альтернативными вариантами проезда, - говорят в мэрии Брянска.