Фото: Иван ВИСЛОВ.

В Брянской области водителя осудят за ДТП с тремя погибшими. Он устроил смертельную автоаварию и скрылся с места происшествия. Фигурантом уголовного дел стал житель областного центра. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установили, что 26 декабря 2025 года водитель автомобиля «Хендай Солярис» ехал по автодороге М-3 «Украина» в нарушение правил обгона выехал на встречную полосу, - рассказали в прокуратуре. - Чтобы избежать лобового столкновения, водитель «Митсубиси Лансер» был вынужден свернуть на обочину, где транспортное средство потеряло управление и на проезжей части столкнулось с движущимся по встречной полосе автопоездом «Сиртак».

В результате ДТП водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» и двое пассажиров, в том числе несовершеннолетний 2012 года рождения скончались, несовершеннолетнему пассажиру 2014 года рождения причинен тяжкий вред здоровью.

-Обвиняемый мер для оказания первой помощи пострадавшим не предпринял и покинул место ДТП, - рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направили в суд.