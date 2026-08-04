Над Брянской областью за сутки уничтожили 157 украинских беспилотников

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Над Брянской областью за сутки уничтожили 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом 4 августа на своей странице ВКонтакте сообщает врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Вражеские дроны обнаружили и уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

Напомним, при атаке ВСУ брянского села Лобки погиб водитель автомобиля.