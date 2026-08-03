Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска завершают капремонт улиц Маяковского и Гончарова. Работы начали в 2025 году. Всего в порядок привели больше пяти километров дороги. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На дорогах полностью обновили асфальт и привели в порядок тротуары для пешеходов, установили дорожные знаки, заменили трубы системы ливневой канализации.

- В предварительной приемке объектов в эксплуатацию, помимо официальных членов комиссии, приняли участие и местные жители, предложения которых будут учтены до завершения сроков исполнения контрактов, - рассказали в мэрии Брянска. - После устранения замечаний состоится окончательная комиссионная приемка работ.

Напомним, в Брянске отремонтировали 633,6 квадратных метров поврежденного асфальта.