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НовостиОбщество3 августа 2026 14:44

В Бежицком районе Брянска завершают капремонт улиц Маяковского и Гончарова

Всего в порядок привели больше пяти километров дороги
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска завершают капремонт улиц Маяковского и Гончарова. Работы начали в 2025 году. Всего в порядок привели больше пяти километров дороги. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На дорогах полностью обновили асфальт и привели в порядок тротуары для пешеходов, установили дорожные знаки, заменили трубы системы ливневой канализации.

- В предварительной приемке объектов в эксплуатацию, помимо официальных членов комиссии, приняли участие и местные жители, предложения которых будут учтены до завершения сроков исполнения контрактов, - рассказали в мэрии Брянска. - После устранения замечаний состоится окончательная комиссионная приемка работ.

Напомним, в Брянске отремонтировали 633,6 квадратных метров поврежденного асфальта.