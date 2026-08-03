Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Выгоничском районе на карьере утонул мужчина. Трагедия произошла в деревне Скрябино. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- Тело было поднято водолазами ВПСО ГКУ "БПСЦ" дежурной водолазной станции № 1, - рассказали в чрезвычайном ведомстве. - В настоящее время выясняются обстоятельства и устанавливаются причины трагедии.

Жителей Брянщины просят соблюдать на водоемах меры безопасности: купаться только на оборудованных пляжах, где организовано дежурство матросов спасателей. А также не оставлять детей у воды без присмотра.