В Брянской области на удочку телефонных мошенников попались 22 человека

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Брянской области за прошедшую неделю на удочку телефонных мошенников попались 22 человека. Жители региона перевели злоумышленникам 13 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В ряде случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков либо действующих от их имени иных организаций. Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки счета, получения кредита на выгодных условиях, компенсации или бонусов злоумышленники узнавали данные банковской карты собеседника, а также – сколько денег находится на счету. После этого деньги потерпевших уходили преступникам, а брянцам приходило SMS-сообщение с кодом подтверждения операции.

- Жертвы мошенничества добровольно передавали эти данные неизвестному собеседнику. И это – несмотря на предупреждения об опасности таких действий, которые содержатся в самом пришедшем на телефон сообщении,- рассказали в полиции. - Также лжебанкиры нередко предлагают собеседнику перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. В результате – со счетов пятерых потерпевших пропали 9 630 000 рублей.

На мошенничество с быстрым заработком попался житель Володарского района Брянска.

- По совету связавшегося с ним «эксперта» мужчина инвестировал свои сбережения в размере 773 000 рублей, после чего его «бизнес-партнер» перестал выходить на связь, - говорят в полиции. - Обещанной прибыли заявитель не получил, как и не смог вернуть назад свои деньги. В схожей ситуации еще пять жителей региона лишились 1 321 000 рублей.

Телефонным мошенникам удалось обмануть жителя Бежицкого района.

- Связавшийся с ним в мессенджере знакомый попросил ненадолго одолжить 40 000 рублей, - рассказали в полиции. - Мужчина перевел на указанный счет требуемую сумму и лишь позднее узнал, что аккаунт приятеля был взломан. При аналогичных обстоятельствах жительница Фокинского района и житель Стародубского района перевели мошенникам 20 000 и 15 000 рублей.

Также продолжаются мошенничества, связанные с размещением объявлений на специализированных сайтах.

- Потерпевшие либо проявляли беспечность, оплачивая покупки без гарантии их получения, либо в ходе разговора неосмотрительно предоставляли злоумышленникам доступ к своим банковским счетам, позволяя преступникам списать денежные средства, - рассказали в полиции еще об одном действии злоумышленников.

Кроме того, за минувшую неделю восемь жителей Брянской области, желавшие арендовать жилье, приобрести транспортное средство, автомобильные запчасти и другие товары, а также искавшие услуги специалистов в различных сферах деятельности, лишились 1 219 000 рублей.

- В настоящее время сотрудниками полиции уточняются обстоятельства происшествий, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - рассказали в полиции.