В брянских Выгоничах на ремонтом участке дороги укладывают верхний слой асфальта

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Выгоничском районе Брянской области капитально ремонтируют участок дороги Брянск – Новозыбков – Трубчевск – Выгоничи длиной 1,4 километра. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

Ремонтный отрезок проходит от въезда в Выгоничи с федеральной автодороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь и идет по улице Ленина, которая является частью региональной дороги Брянск – Новозыбков – Трубчевск – Выгоничи.

- В эти дни на объекте ведется укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия из прочной асфальтобетонной смеси А16Вн, обеспечивающей повышенную износостойкость и долговечность дорожного полотна, - рассказали в управлении автомобильных дорог Брянской области. - Продолжается обустройство тротуаров. Напомним, ранее в ходе проведения работ прежнее покрытие сфрезеровали, уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.

На ремонтном участке обновят посадочные площадки для общественного транспорта, переустроят искусственную неровность, заменят пешеходное ограждение. Также установят новое наружное электроосвещение. Отремонтируют пересечения и примыкания, а также съезды. Во время завершающего этапа установят новые дорожные знаки, нанесут разметку.

Во время проведения работ дорогу полностью не перекрывают. Ремонт проводят поэтапно — на одной половине проезжей части, при сохранении систематического движения транспорта на другой.