Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Жуковском районе 58-летняя автомобилистка на легковушке угодила в кювет. ДТП произошло 31 июля около 11 часов утра на 28-м километре дороги Мглин – Харитоновка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации 58-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота» ехала со стороны Мглина в направлении Клетни. Она не справилась с управлением и угодила в кювет.

- В результате ДТП женщина-водитель и 54-летняя женщина-пассажир автомобиля с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции. - В целях установления состояния опьянения у женщины-водителя произведён отбор биологических объектов.

На автомобилистку завели протокол.