Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске поймали местного жителя, убившего женщину 27 лет назад. Фигурантом уголовного дела стал 56-летний мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

21 октября 1999 года в одной из квартир жилого дома по улице Полесской в Брянске было обнаружено тело хозяйки жилища с признаками насильственной смерти. Кроме того, из квартиры пропали золотые украшения потерпевшей.

- Длительное время преступление оставалось нераскрытым, однако работа следователей и криминалистов регионального управления СКР и оперативных сотрудников уголовного розыска по установлению лица, его совершившего, не прекращалась, - рассказали в региональном следственном управлении.

В результате совместной следственной и оперативной работы при поддержке бойцов Управления Росгвардии по Брянской области по подозрению в совершении убийства жительницы Брянска задержали 56-летнего местного жителя. Фигуранта опознали установленные свидетели преступления. Между ними провели очные ставки, изобличающие подозреваемого в совершении преступления.

- Предварительным следствием установили, что днем 21 октября 1999 года мужчина, находясь в одной из квартир дома по улице Полесской в Брянске, с целью ограбления и сокрытия этого преступления напал на хозяйку жилища, сдавив ее шею петлей, от чего она скончалась, - рассказали в региональном следственном управлении. - Похитив золотые ювелирные украшения, нападавший скрылся.

Фигуранту предъявили обвинение. Суд заключил мужчину под стражу.

- Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, - рассказали в региональном следственном управлении.