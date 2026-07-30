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НовостиПроисшествия30 июля 2026 8:52

В Брянске автоинспекторы поймали трех молодых мотоциклистов-нарушителей

Парни свою вину признали и пообещали больше не лихачить без правил
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: скриншот видео УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: скриншот видео УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Советском районе Брянска автоинспекторы поймали трех молодых мотоциклистов-нарушителей. Они нарушали правила дорожного движения и покой горожан. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Во время преследования двое из них бросили мотоциклы на дороге и скрылись в садовом обществе.

Полицейские установили личности нарушителей - это 19 летний и 18 летний жители Брянска, а также 19 летний житель Выгоничского района. Молодые люди признали вину, извинились и пообещали больше так не делать.

- В отношении мотоциклистов составлены административные материалы: им грозит ответственность за управление транспортом без прав и за неправильную остановку, - рассказали в Госавтоинспекции. - Все мотоциклы отправлены на спецстоянку.