Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 25 косарей ежедневно борются с травой. По Правилам благоустройства траву косить должны раз в полторы-две недели, когда ее высота превышает 15 сантиметров. Только коммунальные службы работают в ежедневном режиме, поскольку объём работы в городе большой, а людей не хватает. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Хмурые и дождливые дни помогают отлично расти траве, поэтому такая погода — самая горячая пора для городских дорожников, в обязанности которых входит и покос травы на прилегающих к дорогам участках, - говорят в мэрии Брянска.

Как рассказал заместитель начальника дорожного управления г. Брянска Артур Якубо, сейчас на покосе травы ежедневно задействованы до 25 наших сотрудников дорожного управления. По его словам, людей не хватает, поэтому, взаимодействуют со всеми управляющими организациями, у которых есть специализированная техника, с частными фирмами и предприятиями, особенно муниципальными.

Например, в понеделник, 28 июля, косари работали на проспекте Московском (от «Совтрансавто»), в сквере Виноградова, на улицах Крахмалёва, Ново-Советской, Комсомольской, Карла Либкнехта, Красный Маяк, Дзержинского и Чкалова, а также на ул. Карла Маркса в п. Белые Берега. Сегодня их фронт работы: проспекты Героев и Московский, стела у железнодорожного вокзала Брянск-I, скверы Карла Маркса и «Есенинский», улицы Дзержинского, Чапаева, 2-я Аллея, Куйбышева, Клинцовская, Гончарова и пер. Почтовый. Будет продолжен покос сорняков в п. Белые Берега.

- К сожалению, не все идут навстречу городским службам, - отмечают в мэрии Брянска. - В областном центре есть ряд управляющих компаний, а также частных предприятий и организаций, которые допускают появление под своими окнами зарослей бурьяна.

Их наказывают рублем, если не помогают предупреждения. Кстати, получить штраф могут не только юридические, но и физические лица, например, жители частного сектора. Размер штрафа может доходить до 20 тысяч рублей.

- Если и ваш двор зарос травой, а управляющая компания не реагирует на просьбы жильцов, смело жалуйтесь в управление муниципального контроля: они принимают письменные заявления от граждан по адресу: г. Брянск, ул. Фокина, д. 79 или электронные жалобы, оформленные через информационную систему «Госуслуги», - говорят в мэрии Брянска.