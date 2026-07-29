Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянском районе 73-летний пенсионер на легковушке устроил ДТП. Автоавария произошла 28 июля в двенадцатом часу дня на125-м километре дороге Орел – Брянск - Смоленск граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 73-летний водитель автомобиля «Лада» ехал со стороны Карачева в сторону Брянска. Он выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Шевроле» под управлением 58-летней женщины, которая ехала во встречном направлении.

- В результате ДТП женщина-водитель автомобиля «Шевроле» получила травмы различной степени тяжести, после осмотра медицинскими работниками была отпущена с назначением лечения, - рассказали в Госавтоинспекции. - В отношении водителя автомобиля «Лада» возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).