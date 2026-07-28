Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 июля 2026 14:52

В Брянске за день залатали больше 300 квадратных метров поврежденного асфальта

Ямы на дорогах города ежедневно ремонтируют горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске за день залатали больше 300 квадратных метров поврежденного асфальта. Ямы на дорогах города ежедневно ремонтируют горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Самый большой объем в понедельник, 27 июля, дорожники сделали в Володарском районе, в межквартальном проезде от улицы 2-я Мичурина до дома №28 по улице Есенина. Там они залатали больше 137 квадратных метров дороги.

Также 27 июля заделали ямы на улицах Евдокимова, Вокзальной и Ромашина в поселке Белые Берега.

А во вторник, 28 июля, ремонтируют улицу Ромашина, переулок XXII Съезда КПСС и улицу Пролетарскую в поселке Белые Берега. Всего с начала года с помощью ямочного ремонта восстановилио около 24 500 квадратных метров асфальта.