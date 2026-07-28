Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске за день залатали больше 300 квадратных метров поврежденного асфальта. Ямы на дорогах города ежедневно ремонтируют горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Самый большой объем в понедельник, 27 июля, дорожники сделали в Володарском районе, в межквартальном проезде от улицы 2-я Мичурина до дома №28 по улице Есенина. Там они залатали больше 137 квадратных метров дороги.

Также 27 июля заделали ямы на улицах Евдокимова, Вокзальной и Ромашина в поселке Белые Берега.

А во вторник, 28 июля, ремонтируют улицу Ромашина, переулок XXII Съезда КПСС и улицу Пролетарскую в поселке Белые Берега. Всего с начала года с помощью ямочного ремонта восстановилио около 24 500 квадратных метров асфальта.