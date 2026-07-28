В Брянске на улице Коммунистической сносят аварийный дом

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска на улице Коммунистической сносят двухэтажный аварийный дом №50. Он был построен в 1951 году. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Двухэтажное здание признали аварийным в 2016 году. До недавнего времени здесь в 26 квартирах проживало 56 человек. Жильцов расселили в 2022 и 2023 годах.

В 2026 году в Брянске снесли уже семь аварийных многоквартирных домов.

- Планируется, что до конца 2026 года такая участь постигнет ещё шесть жилых домов, расположенных на улицах Вокзальная, Коммунистическая, Нахимова и Калинина, - рассказали в мэрии Брянска.