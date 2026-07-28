Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянской области поймали банду лжегазовиков. Мошенники обманули больше 80 жителей региона и незаконно получил 470 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

- Как установили в ходе расследования, в течение полутора лет на территории региона действовала организованная группа, в состав которой входили трое мужчин и трое женщин, - рассказали в полиции. - Злоумышленники выдавали себя за работников газовой службы. Обходя квартиры и домовладения, они сообщали жильцам заведомо недостоверные сведения о необходимости срочной платной замены газового оборудования.

Лжегазовиков задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Брянску при силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии.

Завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Его направили на рассмотрение в суд.