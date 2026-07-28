В Брянске капитально отремонтируют участки улицы Харьковской

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Бежицком районе Брянска в этом году капитально отремонтируют участки улицы Харьковской. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в порядок приведут отрезки магистрали длиной 677 метров – от дома № 45 по улице Харьковской до улицы Брянской Пролетарской Дивизии и от улицы 22-го съезда КПСС до улицы Комсомольской. Капитальный ремонт пройдет поэтапно, его полностью планируют завершит в 2027-м году. Об этом сообщают в пресс-службе управления автомобильных дорог Брянской области.

- Отметим, что улица Харьковская, одна из знаковых улиц Старой Бежицы – исторического центра Бежицкого района Брянска, который ранее был самостоятельным городом, - рассказали в управлении автомобильных дорог Брянской области. - Сегодня это название носит пешеходный туристический маршрут, позволяющий погрузиться в атмосферу конца XIX — начала XX века.

На участках улицы Харьковской отремонтируют наружные инженерные сети, обустроят новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, тротуары, дополнительное наружное электроосвещение. Также устроят искусственную неровность.

В завершение капремонта поставят новые дорожные знаки, нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами и краской.

Местные жители положительно оценили предстоящий ремонт участков улицы Харьковской.