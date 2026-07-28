Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска высадили 450 саженцев молодых деревьев. Их высадили сотрудники районной администрации за последние несколько лет. Сейчас саженцы клена, липы, сосны, ели и березы прижились. Они украшают проспект Московский, сквер «Вечный огонь» и другие знаковые места района. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Заместитель главы районной администрации Сергей Глушенков рассказал о том, что этот экологический почин поддержали местные предприятия «Брянсксельмаш», «Брянская зерновая компания», а также сообщество «PRO Женщин» Брянск» и Совет ветеранов Фокинского района. Саженцами помогает и управления лесами Брянской области.

- В этом году с наступлением осеннего благоприятного периода для высадки саженцев мы продолжим озеленение в районе мясокомбината, — рассказал исполняющий обязанности главы Фокинской районной администрации Владимир Дударенко.