Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянской области 18-летний парень зарезал своего 17-летнего знакомого. Приговор суда выслушал житель Новозыбковского района. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- В суде установили, что вечером 22 января этого года пьяный молодой человек, находясь на тротуаре у здания Новозыбковского сельскохозяйственного техникума, во время ссоры нанес своему 17-летнему знакомому удары ножом в область грудной клетки, - рассказали в прокуратуре. - От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

Свою вину подсудимый полностью признал, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

- Суд приговорил молодого человека к пяти годам и пяти дням лишения свободы, - рассказали в региональном следственном управлении. - Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.