Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В брянской Унече водитель легковушки устроил ДТП из-за неудачного обгона. Автоавария произошла 26 июля в восьмом часу утра на улице Первомайской. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации на улице Первомайской в районе дома №22, 54-летний водитель на автомобиле «Мазда» ехал от Унечи. Обгоняя впереди двигавшийся автомобиль «Рено», 62-летний водитель «Рено» не убедился в том, что движущийся сзади автомобиль включил левый указатель поворота, и приступил к маневру обгона автомобиля УАЗ, под управлением 65-летнего водителя. В результате автомобиль «Мазда» врезался в автомобиль «Рено», а «Рено» от удара врезался в автомобиль УАЗ.

- В результате ДТП 36-летний пассажир автомобиля УАЗ получил телесные повреждения, медицинскими работниками было назначено амбулаторное лечение, - рассказали в Госавтоинспекции.

Предварительная причина совершения дорожно-транспортного происшествия: нарушение водителем автомобиля «Рено» правил обгона.

- В отношении водителя автомобиля «Рено» возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»), - рассказали в Госавтоинспекции.