В Брянске на улице Клары Цеткин в частном секторе уложили асфальт

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брняска на улице Клары Цеткин в частном секторе уложили асфальт. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Капитальный ремонт улицы завершают. На него потратили 35 миллионов рублей. Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Строители привели в порядок около полутора километров дороги, уложил на проезжей части более 10 тысяч квадратных метров асфальта.

Работу подрядчика оценила межведомственная комиссия.

- Впервые на улице Клары Цеткин, там, где она проходит по частному сектору, появился асфальт, - рассказал о проведенных работах заместитель начальника УЖКХ города Брянска Андрей Гринев. - Сделаны тротуары с пандусами для маломобильных граждан. Под проезжей частью для отведения воды проложены водопропускные трубы.

Во время ремонта сделали пять искусственных неровностей, установили около сотни дорожных знаков и сделали разметку. По просьбам местных жителей выделили четыре парковочные площадки: две около спортивной школы и две между улицами Володарского и Димитрова. Возле кинотеатра «Салют» дополнительно установили пять опор освещения со светодиодными светильниками.

- Межведомственная комиссия высоко оценила проделанную подрядчиком работу, - рассказали в мэрии Брянска. - Но и отметила недостатки, которые предстоит устранить. В первую очередь, строителям необходимо убрать оставшийся после ремонта мусор. Представитель ГАИ отметил некорректность очередности установки некоторых дорожных знаков.

Все это подрядчик должен будет устранить в кратчайший срок.