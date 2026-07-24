Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Брянске в ДТП погиб 31-летний мотоциклист. Автоавария произошла 23 июля в восьмом часу вечера у дома № 73 по улице Пошкина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «Чанган» выезжал выезде с улицы Вяземского на улицу Пушкина в сторону улицу Никитина не уступил дорогу 31-летнему водителю мотоцикла «Кавасаки», который ехал по главной дороге по улице Пушкина со стороны улицы Никитина в сторону улицы А. Королева.

- В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался в медицинском учреждении, - рассказали в Госавтоинспекции. - В целях установления состояния опьянения у водителя мотоцикла взят забор крови.

По данному факту сотрудниками СО СУ УМВД России по Брянской области проводится проверка.