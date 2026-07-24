В Брянской области женщина незаконно получила больше 4,3 млн рублей на несуществующих детей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Брянской области женщина незаконно получила больше 4,3 миллиона рублей на несуществующих детей. Приговор суда выслушала 55-летняя жительница Брянска. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Установлено, что женщина приобрела фиктивные свидетельства о рождении пятерых несуществующих детей, которые предъявила в уполномоченные органы с целью получения социальных выплат, а также средств материнского капитала, - рассказали в прокуратуре.

С 2009 года по 2025 год она похитила из федерального бюджета более 4,3 миллиона рублей.

Преступление выявлено и пресечено сотрудниками региональных УФСБ и УМВД. Подсудимая признала себя виновной и частично возместила причиненный государству ущерб.

- Суд приговорил виновную к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, - рассказали в прокуратуре. – Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

С осужденной взыскали причиненный материальный ущерб.

Приговор суда в законную силу не вступил.