Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области отремонтировали дорогу Брянск – Смоленск – Бежица. По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в порядок привели один километр магистрали. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

- Региональная автодорога «Брянск – Смоленск» – Бежица входит в опорную сеть дорог, соединяя областной центр с другими населенными пунктами, - рассказали в управлении автомобильных дорог Брянской области. - Она проходит от улицы академика Сахарова областного центра до выезда из Брянска на федеральную автодорогу Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь. Дорога обеспечивает кратчайший въезд в Брянск со стороны Смоленска.

Во время ремонта на адороге Брянск – Смоленск – Бежица уложили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Кроме того, специалисты отремонтировали пересечения и примыкания, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку. Объект готовят к приемке в эксплуатацию.

Обновление дороги повысило комфорт передвижения для жителей Брянской области и транзитного транспорта, а также укрепило связность дорожной сети региона, способствуя более эффективному сообщению между населенными пунктами.

Местные жители положительно оценили ремонт дороги.