В Брянске ограничат движение транспорта в дни домашних матчей ФК «Динамо-Брянск»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянске ограничат движение транспорта в дни домашних матчей ФК «Динамо-Брянск». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Движение и парковку транспортных средств ограничат в районе стадиона «Динамо» по переулку Трудовому (от улицы Советской до улицы Горького) и по улице Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина).

Ограничения будут действовать с 8.00 и до окончания мероприятия 26 июля, 8 и 30 августа, 13 и 27 сентября, 10, 18 и 31 октября, а также 15 ноября 2026 года.

- Исключение будет сделано для транспортных средств участников мероприятия, оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России в городе Брянске, - рассказали в мэрии Брянска.

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