В Брянске на улице Медведева установили искусственную неровность

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска на пересечении улицы Медведева и переулка Металлистов у пешеходного перехода построили искусственную неровность. В среду. 22 июля, ее сделали по просьбам местных жителей для безопасности тех, кто переходит перекресток по пути в расположенные неподалёку аптеку и библиотеку. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В минувшую среду ямочный ремонт брянские дорожники провели на улицах Степная, Лермонтова, в переулках Гаражный и Октябрьский, а также на улице Пролетарской в посёлке Белые Берега. Всего в городе отремонтировали 375 квадратных метров проезжей части.

В четверг, 23 июля, ямочный ремонт горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом с помощью установки «Белта» проводят на улице Флотской, в проездах по улицам Есенина и Брянского Фронта, в переулках Некрасова и Гаражном. Перед предстоящим ремонтом ведут зарубку асфальта на улицах Пролетарской и Ромашина в поселке Белые Берега.