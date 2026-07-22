Фото: Евгения ГУСЕВА.

В брянском Карачеве 14-летний школьник на скутере сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. ДТП произошло 21 июля в четвертом часу дня на улице Кузнечной в районе дома 2г. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 14-летний школьник на скутере «Хонда» без государственного регистрационного знака ехал со стороны улицы Карла Маркса в сторону улицы Советская. Он сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. Тот выезжал на проезжую часть дороги с прилегающей территории.

- В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - рассказали в Госавтоинспекции. - Несовершеннолетний водитель скутера получил телесные повреждения, после осмотра медицинскими работниками он был отпущен домой без назначения лечения.

Водитель скутера не имеет права управления транспортными средствами. Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводят проверку.

- Управление мототранспортными средствами допускается только при наличии соответствующего права управления и по достижении установленного законодательством возраста, - напоминают в Госавтоинспекции.